В Брянске юные спортсмены братья Коныш стали призерами турнира по боевому единоборству

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске юные спортсмены братья Коныш стали призерами турнира по смешанному боевому единоборству. Николай и Евгений заняли первое и второе места . 10-летний Евгений завоевал первое место в возрастной группе 10 лет в весовой категории 30 килограмм, а его старший брат Николай-втрое место в своей возрастной группе в весовой категории до 67 килограмм. Об этом сообщают в пресс-службе Управление Росгвардии по Брянской области.

На протяжении последних лет ребята активно занимаются единоборствами. Мама юных спортсменов – сотрудница Росгвардии.