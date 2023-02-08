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НовостиСпорт8 февраля 2023 9:38

В Брянске юные спортсмены братья Коныш стали призерами турнира по боевому единоборству

Ребята заняли первое и второе места в своей возрастной группе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске юные спортсмены братья Коныш стали призерами турнира по смешанному боевому единоборству. Николай и Евгений заняли первое и второе места . 10-летний Евгений завоевал первое место в возрастной группе 10 лет в весовой категории 30 килограмм, а его старший брат Николай-втрое место в своей возрастной группе в весовой категории до 67 килограмм. Об этом сообщают в пресс-службе Управление Росгвардии по Брянской области.

На протяжении последних лет ребята активно занимаются единоборствами. Мама юных спортсменов – сотрудница Росгвардии.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.