В Брянске заменят 15 тысяч уличных светильников на светодиодные. Энергетики планируют взять на обслуживание весь объем светильников в городе - это 23 тысячи штук.

- Ключевая задача, направленная на повышение качества жизни наших граждан, - создать современную систему освещения в нашем городе, причем не только на его центральных улицах, но и по всему областному центру, - написал губернатор Александр Богомаз.

По словам главы региона, все работы пройдут в рамкха действующих контрактов городской администрации по содержанию и эксплуатации сетей наружного освещения.