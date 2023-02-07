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НовостиОбщество7 февраля 2023 13:24

В Брянске заменят 15 тысяч уличных светильников на светодиодные

В регионе разработали областную программу модернизации уличного освещения
Марина АНТОНОВА

В Брянске заменят 15 тысяч уличных светильников на светодиодные. Энергетики планируют взять на обслуживание весь объем светильников в городе - это 23 тысячи штук.

- Ключевая задача, направленная на повышение качества жизни наших граждан, - создать современную систему освещения в нашем городе, причем не только на его центральных улицах, но и по всему областному центру, - написал губернатор Александр Богомаз.

По словам главы региона, все работы пройдут в рамкха действующих контрактов городской администрации по содержанию и эксплуатации сетей наружного освещения.