В ДТП под Добрунью погиб замдиректора клинцовской стройфирмы

В ДТП под Добрунью 5 февраля погиб заместитель директора клинцовской стройфирмы Михаил Гарбуз. Ему было 50 лет.

С Михаилом Гарбузом простятся 8 февраля с 10.00 до 12.00 в храме Александра Невского. Похороны пройдут в поселке Чемерна, сообщают в компании.

- У каждого, кто знал Михаила Владимировича и работал с ним, он останется в памяти как глубоко порядочный, честный, ответственный человек, большая часть жизни которого была посвящена выполнению своего профессионального долга, - пишут коллеги. - Память о Михаиле Владимировиче - сильнее смерти, она всегда останется в наших сердцах.

ДТП случилось вечером 5 февраля. В машину, в которой ехал Михаил Гарбуз, врезался встречный автомобиль. Погибли оба водителя. Еще двое 18-летних пассажиров получили травмы