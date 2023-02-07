В Брянской области в 2023 году выделят 100 млн рублей на обновление машинно-тракторного парка

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области в 2023 году выделят 100 миллионов рублей на обновление машинно-тракторного парка. Это стало возможным в рамках реализации государственной программы, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Денежная субсидия из бюджета области предусмотрена для сельхозпроизводителей за приобретенные зерно- и кормоуборочные комбайны, зерносушилки и машины послеуборочной обработки зерна в размере 25% от понесенных затрат.

Так, в прошлом году просубсидировано 50 зерноуборочных комбайнов и один кормоуборочный, 10 зерносушилок, три машины послеуборочной обработки зерна. Сумма выплаченных субсидий составила 237 миллионов рублей. Ее получили 36 сельхозтоваропроизводителей региона.