В Брянске водитель ГАЗели врезался в иномарку. ДТП произошло около половины двенадцатого дня на улице Бежицкой. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗель « Некст Луидор-225019» ехал по улице Бежицкой в направлении улицы Степной. Он не соблюдал необходимую дистанцию и врезался автомобиль «Хендай Солярис», ехавший впереди.

- В ДТП водитель легковушки получил сотрясение головного мозга и ушиб затылок, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.