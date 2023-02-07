В Учебном центре ФГБУ "ВНИИЗЖ" пройдут курсы повышения квалификации по теме «Диагностика и лечение болезней домашних животных в ветеринарной клинике. Хирургия в ветеринарии»

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ.

В период с 13 по 24 марта 2023 года в Учебном центре подведомственного Россельхознадзору федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») пройдут курсы повышения квалификации по теме: «Диагностика и лечение болезней домашних животных в ветеринарной клинике. Хирургия в ветеринарии».

Участие в обучающей программе примут ветеринарные врачи ветеринарных клиник, осуществляющие хирургическую лечебную деятельность.

Согласно требованиям профессионального стандарта «Работник в области ветеринарии», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.10.2021 №712н, специалистам, занимающимся оказанием ветеринарной помощи животным всех видов, рекомендуется проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.

В рамках программы слушатели ознакомятся с организацией работы в ветеринарной клинике, требованиям к помещениям, оборудованию, оснащению, документооборотом в клинике.

На практических занятиях слушатели курса повышения квалификации получат навыки по лечению абсцессов и последствий травматизма у животных, оказанию стоматологических услуг в ветеринарной клинике

Будут рассмотрены особенности проведения хирургических операций, диагностики брюшной полости, а также инструментальной диагностики (ультразвуковая диагностика, рентгенологические исследования, эндоскопия.)

Заключительной частью курсов станет итоговая аттестация, по результатам которой всем слушателям будут вручены удостоверения о повышении квалификации.

Подробную информацию о новых курсах повышения квалификации можно найти на сайте учреждения в разделе «Услуги» - «Учебный центр», а также по телефону: + 7 (4832) 32-77-17 доб. 157.