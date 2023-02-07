В брянском Сельцо пьяный отец до смерти забил сына. 67-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 6 ноября 2021 года пьяный мужчина был на территории своего домовладения. Он избил своего 35-летнего сына, том числе ударил в живот. У потерпевшего открылось внутреннее кровотечение, от которого он умер.

- Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.