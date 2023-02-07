Фото: "Лиза Алерт",vk.com.

В Брянской области ищут 48-летнего Андрея Винокурова. Мужчина пропал в Брянске или Стародубе. Его местонахождение неизвестно с 15 декабря 2022 года об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза серые. У мужчины проблемы с речью и не работает правая рука. Предположительно он был одет в темно-синюю куртку, клетчатую рубашку, черные джинсы, черные кроссовки, черную шапку. С собой у пропавшего был вещмешок песчаного цвета. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает об Андрее Винокурове, волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-54 или 112.