Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Жирятинском районе 54-летний водитель иномарки врезался в дерево и погиб. ДТП произошло 6 февраля около полудня на 23 километре дороги Почеп-Жирятино. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля «Гейли МК-Гросс» ехал со стороны Почепа в направлении Жирятино. Мужчина не справился с управлением, из-за чего машина угодила в кювет и врезалась в дерево.

- В ДТП водитель иномарки скончался на месте до приезда медиков, - говорят в Госавтоинспекции. -52-летнюю пассажирку с травмами головы доставили в больницу.

Водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. У мужчины взяли биологические объекты для установления состояния опьянения.