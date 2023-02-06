В Брянске на Славянском мосту устанавливают освещение

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на строящемся Славянском мосту монтируют освещение со стороны улицы Калинина. Рабочие установили шесть опор со светильниками, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Мост сейчас разделен на две части, которые никак не соединят. Со стороны дороги–защитной дамбы построили четыре пролета, со стороны улицы Калинина - пять. Работы на этот раз осложняет зимний паводок. Три недели назад уровень реки Десны у понтонного моста был 310 сантиметров, сейчас составляет 260 сантиметров.

- Этого явно недостаточно для того, чтобы в русле реки организовать площадку для заезда техники, - говорят строители. - Пока же ведется подготовка насыпи, по которой строители смогут добраться до опоры №7 после снижения уровня воды. На этой опоре осталось довязать арматурный каркас и забетонировать ригель, который свяжет уже готовые колонны. Затем можно будет приступить к строительству последней русловой опоры. В общей сложности остается уложить 54 балки на три пролета.

Напомним, Славянский мост обещали достроить до конца первого квартала 2023 года. Но, видимо, в дело снова вмешались погодные условия.