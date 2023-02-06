В Брянске капитально отремонтируют улицу Любезного

Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске в 2023 году отремонтируют улицу Любезного. Работы пройдут на участке от дома №6 до улицы Красноармейской.

- Протяженность участка ремонта - 410 метров, - говорят в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области. - Капитальный ремонт предусматривает устройство нового асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, устройство линий наружного освещения, мероприятия по обустройству.

Работы пройдут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Стоимость контракта - 14,7 миллиона рублей. Уже определились с подрядчиком. Им стала фирма из Краснодара - ООО «Дортрасстрой».