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НовостиОбщество6 февраля 2023 12:06

В Брянске капитально отремонтируют улицу Любезного

Работы пройдут на участке от дома №6 до улицы Красноармейской
Марина АНТОНОВА
Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске в 2023 году отремонтируют улицу Любезного. Работы пройдут на участке от дома №6 до улицы Красноармейской.

- Протяженность участка ремонта - 410 метров, - говорят в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области. - Капитальный ремонт предусматривает устройство нового асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, устройство линий наружного освещения, мероприятия по обустройству.

Работы пройдут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Стоимость контракта - 14,7 миллиона рублей. Уже определились с подрядчиком. Им стала фирма из Краснодара - ООО «Дортрасстрой».