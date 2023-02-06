В Брянской области с 15 марта по 13 апреля ограничат движение большегрузов. Ограничение движения вводится для большегрузных автомобилей, чья допустимая нагрузка на ось составляет четыре тонны (для дорог, рассчитанных под 10 тонн на ось). В период временного ограничения движения владельцы тех автомобилей, нагрузка на ось которых превышает предельно допустимое значение, должны будут возместить ущерб, причиненный автодороге. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Ограничение движения не распространяются на международные перевозки, на автомобили, которые доставляют пищевые продукты, лекарства, топливо, грузы для сельского хозяйства, а также грузы, необходимые для строительства и ремонта объектов социального назначения. Кроме того, под ограничения не попадают: транспортировка дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов; перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и проведения восстановительных работ; перевозка почты и почтовых грузов; автомобили, принадлежащие специальным службам (Министерство обороны, МЧС и т.п.).