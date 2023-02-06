Фото: УГИБДД УМВД по Брянской области.

В Брянском районе в массовом ДТП погибли два водителя. Автоавария произошла 5 февраля около восьми вечера на 14 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с республикой Белоруссия. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля «Мазда Трибут» ехал со стороны Брянска в направлении Почепа. Он выскочил на встречную полосу движения и врезался в автомобиль «Школа Карог» с прицепом, за рулем которого был 50-летний мужчина. Он ехал во встречном направлении. После столкновения в отсоединившийся прицеп врезался автомобиль «Фольксваген Джетта» под управлением 27-летнего водителя. Он ехал попутно с автомобилем «Шкода Карог».

- В ДТП водители автомобилей «Мазда » и «Шкода» скончались от полученных травм, - говорят в Госавтоинспекции. - 18-летнего пассажира «Шкоды» госпитализировали с различными травмами. 18-летнюю пассажирку отпустили после осмотра и назначения лечения.

Установили, что водители автомобиля «Мазда» и пострадавшие из «Шкоды» не были пристегнуты ремнями безопасности.