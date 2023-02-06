Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Стародубском районе на пожаре погибли 69-лентяя женщина и 45-летний мужчина. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил в понедельник, 6 февраля, около четырех часов утра. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В селе Гарцево на улице Молодежной горел жилой дом. К месту ЧП выезжали пожарно-спасательные расчеты Брянского пожарно-спасательного центра в составе двух отделений на пожарных автоцистернах.

- В 04.48 пожар локализовали, - говорят в МЧС. – В 06.19 – потушили полностью. На тушении работали три пожарных ручных ствола и звено газодымозащитной службы. Причину возгорания устанавливают.