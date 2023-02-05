В ДТП в Навлинском районе пострадали двое взрослых и 10-летний мальчик

В ДТП с Навлинском районе пострадали двое взрослых и 10-летний мальчик. Автоавария случилась около половины седьмого вечера в субботу, 4 февраля, на 415-м километре дороги М-3 "Украина", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

31-летний водитель автомобиля "Ивеко" двигался со стороны Севска в сторону Брянска. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автомобилист столкнулся с "Ладой Гранта", за рулем которой была 35-летняя женщина. После удара две машины съехали в кювет.

Автомобилистка и 10-летний пассажир отечественной легковушки были госпитализированы с различными травмами. Еще одну пострадавшую, 39-летнюю пассажирку той же машины, с ушибом грудной клетки отпустили лечиться дома.

По словам матери, ребенок ехал пристегнутым на заднем сидении. Полицейские проводят проверку по факту аварии.