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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 16:20

Житель Брянска до смерти избил свою тетю

Подозреваемого арестовали
Марина АНТОНОВА

42-летнего жителя Брянска арестовали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности сменить потерпевшего.

По версии следствия, вечером 23 января мужчина находился вместе со своей тетей в квартире на улице Пушкина в Володарским районе. Родственники выпивали. Племянник поссорился с женщиной и избил ее руками и ногами по голове и телу.

- От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Следователем проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.