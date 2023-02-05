Житель Брянска до смерти избил свою тетю

42-летнего жителя Брянска арестовали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности сменить потерпевшего.

По версии следствия, вечером 23 января мужчина находился вместе со своей тетей в квартире на улице Пушкина в Володарским районе. Родственники выпивали. Племянник поссорился с женщиной и избил ее руками и ногами по голове и телу.

- От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Следователем проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.