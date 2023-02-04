Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянской области осудят 41-летнего наркосбытчика из Стародуба. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в апреле 2022 года в Московской области он незаконно купил наркотик - метадон общей массой более 140 грамм. Запрещенное вещество мужчина пытался сбыть с помощью «закладок» в Клинцах и Клинцовском районе. Сведения о нахождении наркотика он отправлял сообщнику по интернет-мессенджеру.

Довести задуманное злоумышленнику не удалось. 19 августа прошлого года его задержали правоохранители. Наркотическое средство изъяли.

- Уголовное дело направили в Клинцовский городской суд, - говорят в прокуратуре.