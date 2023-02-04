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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 9:18

В Брянске росгвардейцы в магазине поймали вора, находящегося в федеральном розыске

41-летнего мужчину для разбирательства передали сотрудникам полиции
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске росгвардейцы в магазине поймали вора, находящегося в федеральном розыске. Ранее судимого 41-летнего жителя Смоленской области задержали в гипермаркете на улице Объездной, куда росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога». Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

По предварительной информации, охрана магазина с камер видеонаблюдения заметила покупателей, которые спрятали под одежду товар. После этого прошли кассу, не расплатившись за него.

Один из них оказался жителем Смоленской области, который в данный момент находился в федеральном розыске.

- Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел, - говорят в Росгвардии.