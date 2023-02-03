В Брянской области высокий уровень террористической опасности продлили бессрочно. Очередной раз он начинается действовать с двух часов дня 3 февраля. Об отмене особого режима сообщат допонительно.

- На территории области запрещены полеты всех воздушных судов, в том числе квадрокоптеров, - говорят в областном правительстве. - Кроме того, в случае если граждане стали свидетелями применения БПЛА иными лицами, им необходимо сообщить о данных фактах в правоохранительные органы.

В правительстве отмечают, что эти меры не ограничивают права и свободы граждан.

Напомним, до этого перестали сообщать о продлении запрета полетов в брянский аэропорт.

Контактные телефоны: Экстренные Службы (с городского/с мобильного): Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101 Полиция – 02/102 Скорая помощь – 03/103 Правоохранительные органы: УФСБ России по Брянской области – 64-91-21. УМВД России по Брянской области – 74-20-23. ГУ МЧС России по Брянской области – 44-30-00. Департамент здравоохранения Брянской области – 74-21-47.