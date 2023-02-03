Брянские росгвардейцы получили новые беспилотники и оборудование

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы получили новые беспилотные летательные аппараты и оборудование. Квадрокоптеры им передали депутат Государственной Думы Николай Валуев и глава администрации Брянска Марина Дбар. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

- Росгвардейцы мужественно и самоотверженно проявляют себя при выполнении служебно-боевых задач на самых ответственных участках» - отметил Николай Валуев.

Также отличившиеся военнослужащие и сотрудники получили почетные грамоты и награды.

Генерал-майор полиции Иван Ванчугов вручил Николаю Валуеву и Марине Дбар благодарственные письма за значительный вклад в поддержку брянских росгвардейцев.