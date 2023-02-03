Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске 22-летний парень в ссоре ударил друга ножом. Местный житель областного центра стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, днем 23 января этого года подозреваемый был в своей квартире по улице Осовиахима. Между ним и его приятелем вспыхнула ссора. В гневе парень схватил нож и ударил им оппонента в грудь.

Общие знакомые подозреваемого и потерпевшего во время вызвали скорую помощь. Медикам удалось спасти жизнь пострадавшему.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли следы преступления, а также орудие его совершения. Назначили необходимые экспертизы. Задержанного допросили, ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

- Обвиняемого заключили под стражу, - говорят в Следственном Комитете.