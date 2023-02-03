Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянске торжественно открыли школу №72 на 1225 учебных мест. На ее возведение потратили больше 1 миллиарда 380 миллиона рублей. Из этих денег 931 миллион рублей выделили из федерального бюджета, больше 400 миллионов рублей – средства областного и городского бюджета. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- В новой школе собрано все самое современное — мебель, интерактивное оборудование, медиацентр, фотостудия, бассейн,- рассказал Александр Богомаз. - Но главное, здесь сформирована замечательная команда высокопрофессиональных педагогов!

Также глава региона отметил, что на Брянщине за восемь лет построили семь школ и пять пристроек, из них в сельской местности — три школы и одна пристройка. Создали почти шесть тысяч учебных мест. Также открыли детские технопарки Кванториум, центр для развития талантов у детей и молодежи — брянский Сириус, Медицинский Сеченовский предуниверсарий.

В торжественной церемонии открытия новой современной школы №72 участвовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, председатель Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак, председатель комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова, президент Всероссийской федерации самбо, Европейской федерации самбо, заслуженный тренер России Сергей Елисеев.