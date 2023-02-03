В Брянской области системой ПВО сбили четыре украинские ракеты

В Брянской области системой ПВО сбили четыре ракеты ВСУ. Атаку совершили в пять часов утра в пятницу, 3 февраля, по территории Стародубского муниципального округа, написал брянский губернатор Александр Богомаз в соцсетях.

- Пострадавших и разрушений нет, - отметил глава региона. - Оперативные службы работают на месте.

Накануне, 2 февраля регион посетил первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак. Он вместе с Александром Богомазом побывал на границе, заехал к мобилизованным.

- Посмотрели, как организован быт, как укреплены позиции, поговорили об обеспечении, связи с родственниками, - сообщил Андрей Турчак.

С начала спецоперации Брянская область больше 250 раз подвергалась обстрелам. Погибли четыре человека, ранения получили 22.