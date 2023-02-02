В Брянском районе трое мужчин ограбили и убили 82-летнюю женщину. 38-летний и 53-летний жители Калужской области и 37-летний брянец стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 20 апреля прошлого года ночью сообщники заранее договорились о хищении денег у знакомой 82-летней села Октябрьское. Злоумышленники думали, что пенсионерка дома хранит крупную сумму денег. Распределив роли между собой, двое мужчин залезли в дом потерпевшей и стали искать деньги, а третий остался в машине наблюдать за окружающей обстановкой. Хозяйку разбудил шум. Грабители, угрожая ножом, потребовали деньги. Но получив отказ, связали престарелой женщине руки и ноги, закрыли рот, а затем били по голове и телу. Женщина скончалась на месте.

- Соучастники украли 15 тысяч рублей и скрылись с места преступления, - говорят в прокуратуре. – Уголовное дело передали в Брянский районный суд.