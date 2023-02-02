В Брянскую область с рабочим визитом приехал первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак

В Брянскую область с рабочим визитом приехали первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Утром 2 февраля гости вместе с губернатором Александром Богомазом посетили Дворец единоборств, сообщают в пресс-службе спорткомплекса.

Экскурсию по Дворцу провели директор Александр Горбач и спортсмен Артем Осипенко, чьим именем назван комплекс. Андрей Турчак посетил бассейн, лечебно-оздоровительный комплекс, залы единоборств и игровых видов спорта, побеседовал с нашими тренерами, врачами, спортсменами. На большой арене устроили мастер-классы по трем видам единоборств. После Андрей Турчак вручил государственные награды работникам физкультуры и спорта Брянской области.

- Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены тренер-преподаватель БГУОР Михаил Сумичев и тренер Брянской областной СШОР «Русь» Михаил Храмцов, - говорят в пресс-службе Дворца единоборств. - Звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» удостоены директор Климовской ДЮСШ Андрей Ермаченко и директор Брянской областной СШОР «Локомотив» Николай Козлов.