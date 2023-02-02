В Брянской области трех человек будут судить за смерть пожилой женщины

В Брянской области трех человек, 38-летнего и 53-летнего жителей Калужской области и 37-летнего жителя Брянской области, будут судить за смерть пожилой женщины. В зависимости от роли каждого их обвиняют в разбое, пособничестве в грабеже, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, 2ночью 0 апреля прошлого года мужчины прибыли на улицу Нагорную села Октябрьское Брянского района. Двое обвиняемых проникли в дом пенсионерки. Один остался в машине наблюдать за обстановкой.

Хозяйка проснулась от шума. Угрожая ей ножом, нападавшие требовали деньги. Женщина им отказала. Тогда они связали ей руки и ноги, закрыли рот и избили. От полученных травм потерпевшая умерлана месте.

Злоумышленники отыскали в жоме 15 тысяч рублей и с ними скрылись. Но их оперативно задержали. Обвиняемые находятся под стражей.

- В настоящее время расследование уголовного дела завершено, - говорят следователи.