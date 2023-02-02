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НовостиОбщество2 февраля 2023 9:07

В Брянске с 3 февраля изменится схема движения общественного транспорта на привокзальной площади

На остановке у пункта полиции можно будет уехать в Володарский район
Марина АНТОНОВА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с 3 февраля изменится схема движения общественного транспорта на привокзальной площади станции «Брянск-I». Автобусы, троллейбусы и маршрутные такси, следующие в Володарский район, будут останавливаться в одном месте - у павильона рядом с опорным пунктом полиции, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Уехать в Советский, Бежицкий и Фокинский районы по-прежнему можно будет с остановки напротив сквера у красного (старого) здания железнодорожного вокзала. С остановки у касс дальнего следования (в новом здании вокзала) будут ходить только областные маршруты. Они имеют трехзначные номера.