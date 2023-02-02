Брянская область с начала спецоперации 272 раза подверглась обстрелам ВСУ. Это и артиллерийские обстрелы, и минометные обстрелы, и авиаудары. После них погибло четыре человека, 22 были ранены. Пострадавшим выплатили компенсации из областного бюджета - всего 4,4 миллиона рублей. Об этом доложил брянский губернатор Владимиру Путину на совещании по видеосвязи.

После обстрелов оказались полностью разрушены семь домов. Один из них был бесхозный. Пятеро владельцев согласились принять компенсацию стоимости жилья. Один дом построили за областные деньги. 235 домов получили повреждения.

- На сегодня в Брянской области было оказано помощи нашим жителям на сумму 97 миллионов рублей, в том числе 64 миллиона рублей – это именно приобретение жилых помещений, - уточнил Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что в приграничных районах уже построили защитные сооружения обороны.

Напомним, в правительстве предложили отселить жителей приграничных районов Брянской области из-за обстрелов, так как их жизнь постоянно подвергается опасности. Такие меры уже приняли в Белгородской области. Из своих домов переселились 3700 человек.

- Все, что можем, мы делаем, из областного бюджета выплачиваем, - сказал губернатор Александр Богомаз. - Конечно, если будет оказана нам помощь из федерального бюджета, мы только будем благодарны за данную помощь нашей Брянской области.