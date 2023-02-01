В Карачеве простились с последним в районе ветераном Евгением Поляковым

Фото: Карачевская районная администрация.

В Карачеве 31 января простились с последним проживавшим в районе ветераном Великой Отечественной войны Евгением Поляковым. Похороны прошли с военными почестями. На гражданскую панихиду пришли представители властей, сотрудники карачевских предприятий, военкомата.

- Горько осознавать, что среди нас теперь нет этих доблестных людей, завоевавших свободу, отстоявших мир, - говорят в Карачевской районной администрации.

В ноябре 2022 года Евгению Филипповичу исполнилось 95 лет. Юбилей отпраздновали в Доме кульутры. Зачитали поздравительные телеграммы президента и губернатора. Решением городского Совета народных депутатов присвоили юбиляру высокое звание - Почетный гражданин города Карачева.

- Светлая и добрая память о Евгении Филипповиче Полякове навсегда останется в наших сердцах, - отмечают земляки.

СПРАВКА:

Евгений Филиппович Поляков родился 27 ноября 1927 года в Нижней Клещенке Горшеченского района Курской области.

11 января 1944 года юношу забрали в армию, попал в автомоторную роту, затем перевели в танковую. Дальше Евгения ждало Камышевское артиллерийское училище, в котором пробыл 5 месяцев и вышел со званием старший сержант. Два раза был ранен, терял товарищей в бою. На Дальнем Востоке, где служил и восстанавливался после второго ранения, планировал вернуться домой, в госпитале, произошла судьбоносная встреча. После окончания войны Евгений но полковник Волков настоял на том, чтобы продолжил учебу.

И молодого человека перевели в учебный отряд военно-морского флота, где отучился в электромеханической школе и был отправлен служить на эсминец в группе электромехаников. На нем Евгений дослужил до декабря 1951 года в звании капитан-лейтенант. Позже ему было присвоено звание капитан 3 ранга.

Сразу после училища работал на БМЗ. Часто бывал в командировках. В 1948 году направили в Японию, где сдавали корабли, которые брали во время войны в Америке.

В 1957 году Евгений Филиппович женился на Ларисе Семеновне, с которой познал долгое семейное счастье. Родились супруги в один день.

В 1959 году Поляковы приехали в Карачев. Евгений Филиппович устроился на завод «Электродеталь», где проработал более 30 лет — сначала на должности начальник центральных заводских лабораторий, затем заместителем главного механика по энергетике. Впоследствии вырос до заместителя генерального директора по коммерческим и бытовым вопросам.

В трудовой биографии — множество достижений. Проектирование и строительство жилых домов, завода, спортзала, актового зала и пионерского лагеря «Сказка».

Всегда был активным общественником. Без малого тридцать лет избирался в городской Совет народных депутатов. Интереса к мировым и местным событиям ветеран не терял до последнего момента.

Евгений Филиппович Поляков был награждён многими орденами и медалями, среди которых Орден «Отечественной войны ΙΙ степени», медаль «Адмирал Кузнецов», Медаль Нахимова, трудовой орден «Знак Почета» и прочие. Но самой дорогой он считал Медаль Ушакова.