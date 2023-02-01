В Брянске в новую школу №72 пошли 702 ученика

В Брянске в новую школу №72 в четвертом микрорайоне пошли 702 ученика. Их распределили по 26 классам. Образовательное учреждение открыли 31 января.

Школа №72 рассчитана на 1225 мест и 49 классов-комплектов. Ее начали строить в 2020 году. Учеников набирали на 2022-2023 учебный год. Но к 1 сентбяря школу не достроили, открыли ее только в 2023 году.

- Здание школы состоит из четырех функциональных блоков: начальных классов, среднего и старшего звена, спортивный блок, - говорят в пресс-службе горадминистрации. - Столовая расситана на 600 мест, есть актовый зал на 500 мест и медблок с процедурным кабинетом и кабинетом стоматологии. Открыты лингафонный кабинет, медико-биологический и инженерно-технологический классы, лаборатории инженерной графики, 3D-моделирования и прототипирования, огромная библиотека.

В этом году школа присоединится к проекту "Самбо к школу".

На строительство и оснащение 72-й школы выделили 1,42 миллиарда рублей. Подрядчик, ООО "Стройдело", отправился строить такую же школу в микрорайоне на улице Флотской. Ей присвоят номер 73.