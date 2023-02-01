Ушел из жизни замдиректора брянского драмтеатра Евгений Гребенсков

Фото: Администрация Брянского театра драмы им. А.К.Толстого.

Скоропостижно ушел их жизни заместитель директора по организации зрителей Брянского драмтеатра Евгений Гребенсков. Ему было 74 года.

Евгений Константинович в 1973 году закончил аратовское театральное училище по специальности актер драматического театра. С 1981 года служил в Брянском театре драмы. Евгений Гребенсков был бессменным замдиректора Международного фестиваля «Славянские театральные встречи», который задумали и организовали в Брянской области в 1989 году.

- В коллективе театра Евгений Константинович пользовался заслуженным уважением, - пишут коллеги. - Всегда был готов поддержать в сложных жизненных ситуациях. Умел найти подход и душевное тепло в общении, в организации любой помощи и поддержки ветеранам театра.

В театре выражают соболезнования всем близким Евгения Гребенскова.