Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы почтили память рядового Владимира Доронина. Военнослужащий погиб при исполнении служебного долга. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Владимиру Доронину 1 февраля исполнилось бы 42 года. Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Брянской области в день рождения товарища побывали у его могилы на Центральном кладбище Советского района.

Владимир Доронин родился 1 февраля 1981 года в Брянске. Служил во Внутренних войсках в Северо-Кавказском регионе.

25 ноября 2001 года рядовой Доронин в составе отделения выполнял инженерную разведку местности. Возвращаясь с задания в пункт временной дислокации заставы Аллерой, БТР с военнослужащими части попал в засаду боевиков. Завязался неравный бой. Рядовой Доронин погиб, прикрывая товарищей. Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.

- Благодаря героям, отдавшим свои жизни во славу Отечества, сегодня мы живем в мирной стране, - сказал подполковник полиции Андрей Краснопольский. - Их подвиг навсегда останется в наших сердцах.

Росгвардейцы почтили память военнослужащего минутой молчания и возложили цветы к надгробию могилы.