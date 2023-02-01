Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Унечском районе 34-летний водитель ГАЗЕЛИ угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 31 января около 11 часов утра на восьмом километре дороги Унеча-Мглин. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации водитель автомобиля ГАЗЕЛЬ ехал со стороны Мглина в направлении Унечи. Мужчина не справился с управлением и угодил в кювет, где автомобиль перевернулся.

- В ДТП мужчина получил перелом ребра, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой.