Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области осудили иностранца за продажу немаркированных сигарет и взятку полицейскому. 52-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным и судебным следствием установили, что с августа 2020 по июль 2022 года подсудимый незаконно приобрел, хранил, перевозил и продавал в торговых точках Клинцов сигареты, немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации. Он продал больше 4,8 тысячи пачек на сумму больше 144 тысяч рублей.

После того, как его незаконную деятельность выявили, мужчина днем 8 июля прошлого года, находясь в салоне полицейского автомобиля, передал начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Клинцовский» взятку в 105 тысяч рублей. Иностранец сделал это для того, чтобы избежать уголовной ответственности и вернуть изъятые сигареты.

- Начальник подразделения полиции при этом действовал в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия по документированию факта передачи ему взятки, - говорят в Следственном Комитете. - Преступления выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Брянской области и УМВД России в регионе.

Суд приговорил иностранца к четырем годам лишения свободы и оштрафовал на 400 тысяч рублей. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.