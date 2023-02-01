В Брянской области ВСУ атаковали Новозыбковский район. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил вечером 31 января на своей странице ВКонтакте.

- Пострадавших и разрушений гражданских объектов нет, - написал глава Брянского региона. - Нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах. На месте работают оперативные и аварийные службы.

К половине третьего ночи электроснабжение в подвергшихся обстрелу населенных пунктах восстановили. О чем также сообщил ВКонтакте Александр Богомаз

Напомним, во вторник, 31 января, ВСУ ударили по селу Ломаковка Стародубского района. Здесь пострадали 17 домов. Среди местных жителей никто не пострадал.