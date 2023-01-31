Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 13:36

В Унече простились с погибшим под Артемовском добровольцем Виктором Ивановым

Военнослужащий служил в ЧВК "Вагнер"
Марина АНТОНОВА
Фото: vk.com, "Унеча".

Фото: vk.com, "Унеча".

В брянской Унече 31 января простились с погибшим добровольцем Вктором Ивановым. Панихида прошла в храме Святителя Николая, пишут в местных группах в соцсетях. Похоронили бойца под залпы военного салюта и гимн России на центральном кладбище Унечи.

Виктор Иванов погиб 28 декабря 2022 года в боях под Артемовском. Он являлся добровольцем ЧВК "Вагнер".

- Друзья и знакомые вспоминают погибшего как хорошего и доброго человека, - пишут земляки. - Виктор погиб самоотверженно, сражаясь и защищая нашу Родину.