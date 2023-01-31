В Унече простились с погибшим под Артемовском добровольцем Виктором Ивановым

Фото: vk.com, "Унеча".

В брянской Унече 31 января простились с погибшим добровольцем Вктором Ивановым. Панихида прошла в храме Святителя Николая, пишут в местных группах в соцсетях. Похоронили бойца под залпы военного салюта и гимн России на центральном кладбище Унечи.

Виктор Иванов погиб 28 декабря 2022 года в боях под Артемовском. Он являлся добровольцем ЧВК "Вагнер".

- Друзья и знакомые вспоминают погибшего как хорошего и доброго человека, - пишут земляки. - Виктор погиб самоотверженно, сражаясь и защищая нашу Родину.