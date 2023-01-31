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НовостиОбщество31 января 2023 13:13

В Брянске родственникам погибшего добровольца Дмитрия Абрамова вручили орден Мужества

Военнослужащий погиб 25 сентября прошлого года
Марина АНТОНОВА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске родным погибшего на Украине добровольца Дмитрия Абрамова вручили орден Мужества. Военнослужащего представили к государственной награде посмертно. Награду вручили матери бойца Галине Петровне и дочери Александре, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Дмитрий Абрамов учился в гимназии №1, в лицее №27, окончил профессионально-педагогический колледж. Служил в Вооруженных Силах РФ. В августе 2022 года Дмитрий отправился добровольцем на Украину. Был наводчиком на гаубице "Акация".

Военнослужащий погиб 25 сентября прошлого года. В декабре 2022-го ему бы исполнилось 37 лет. Бойца похоронили на Ковшовском кладбище.