В Брянске родственникам погибшего добровольца Дмитрия Абрамова вручили орден Мужества

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске родным погибшего на Украине добровольца Дмитрия Абрамова вручили орден Мужества. Военнослужащего представили к государственной награде посмертно. Награду вручили матери бойца Галине Петровне и дочери Александре, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Дмитрий Абрамов учился в гимназии №1, в лицее №27, окончил профессионально-педагогический колледж. Служил в Вооруженных Силах РФ. В августе 2022 года Дмитрий отправился добровольцем на Украину. Был наводчиком на гаубице "Акация".

Военнослужащий погиб 25 сентября прошлого года. В декабре 2022-го ему бы исполнилось 37 лет. Бойца похоронили на Ковшовском кладбище.