В Брянской области задержали на границе трех павлинов

Фото: Брянская таможня.

В Брянской области таможенники задержали на границе трех живых павлинов. Птиц нашли в багажнике легкового автомобиля. Машину остановили в пункте пропуска "Красный камень". Павлинов перевозили в пропиленовых мешках, что нарушает правила транспортировки птиц.

Водитель, гражданин Белоруссии, направлялся на родину. Он рассказал, что купил птиц в Белгородской области в деревне Чумаки. Но сопроводительных документов у мужчины не оказалось.

- Таможенники передали птиц сотрудникам Россельхознадзора, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. - Павлины отправлены на карантин, а правонарушитель привлечен к административной ответственности.