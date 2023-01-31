В брянских колониях трудоустроили 84,6% заключенных

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области полковник внутренней службы Сергей Герасимов подвел итоги 2022 года и рассказал о трудоустройстве осужденных, какую продукцию выпускают в колониях, как проходит ресоциализация заключенных и какую роль в ней играет такой вид наказания, как принудительные работы.

В прошлом году в исправительных колониях было трудоустроено 84,6% заключенных. Это довольно хорошие цифры, если сравнивать со среднероссийским уровнем.

- Несколько лет назад процент трудоустроенных был чуть больше 60%, - говорит Сергей Ермагенович. – Но мы стремимся к большему. Я думаю, мы достигнем показателя в 100% по числу трудоустроенных. Для этого необходима поддержка властей, бизнес-сообщества, которые размещают у нас заказы. В колониях есть свободные площади и трудовые ресурсы.

Какую продукцию выпускают в исправительных учреждениях? Основными направлениями производственной деятельности являются металлообработка, деревообработка, производство пожарно-технической продукции, обуви и продуктов питания, швейное производство. Занимаются в колониях и сельским хозяйством – в большинстве, обеспечивая самих себя продуктами.

- В последнее время мы увеличили номенклатуру изделий, - отмечает Сергей Герасимов. – Мы шьем костюмы охотника и рыбака, различную спецодежду. Производим разные модификации вентиля запорного стального, комплектующие из резины для нужд железной дороги.

Объем выпуска товаров, работ и услуг в 2022 году составил 803 миллиона рублей.

- В первую очередь, мы стараемся обеспечить работой исковиков, - говорит начальник регионального УФСИН. – Таким образом они могут погашать материальных вред, причиненный преступлением. В прошлом году они выплатили пострадавшим 23,3 миллиона рублей.

В каждом исправительном учреждении есть профессиональные училища. В 2021-2022 учебном году в них обучалось 1867 заключенных по 23 специальностям. В колониях готовят столяров, плотников, сварщиков, электромонтеров, слесарей-сантехников и другие специальности. Заключенный, получив профессию, может зарабатывать деньги после освобождения.

Как заключенному вернуться к обычной жизни после освобождения? Ресоциализация тоже входит в функции уголовно-исправительной системы.

- В исправительных учреждениях области функционируют школы по подготовке осужденных к освобождению, - рассказывает Сергей Герасимов. – В них заключенных знакомят с основными положениями законодательства о труде и занятости населения, разъясняют порядок трудоустройства после освобождения, права и обязанности работодателей и работников, информируют о социальных правах граждан, а также помогают восстановить документы (паспорта, СНИЛСы, пенсионные удостоверения – у многих осужденных они утеряны.

В колониях организуют встречи заключенных с представителями службы занятости, органов социальной защиты, комплексных центров социальной адаптации для лиц без определенного места жительства, пенсионного фонда, представителями ФМС, Управления Минюста России по Брянской области.

По мнению Сергея Герасимова, важную роль в социализации заключенных может сыграть такой вид наказания, как принудительные работы. Он при меняется с 2017 года. Исправительный центр функционирует на базе колонии-поселения №3 в Сураже.

- Этот вид наказания является более мягким, - отмечает полковник. - Суть вот в чем – человек живет в исправительном центре, носит гражданскую форму одежды, ему разрешаются все гаджеты. Он должен работать на объектах, куда его трудоустроит руководство центра, и обязан платить государству часть средств за свое содержание. Сколько именно, определяет суд, как правило, от 5 до 20%. Обременение государства таких осужденных минимальное. Он сам платит за коммуналку, за одежду, за питание. И очень важно, что за период нахождения в участках, человек получает профессию, трудится и социализируется. Судя по отзывам работодателей в городе Сураже, они довольны отношением к труду осужденных к принудительным работам.

После освобождения у человека остаются деньги на счету, он оказывается на свободе не с пустым карманом. Кроме того, у него есть профессия. Причем, он может остаться на своем прежнем месте работы.

В исправительном центре в Сураже сейчас находятся 103 осужденных. В планах открыть еще один исправительный центр в Шибенце.

ЦИФРЫ

В Брянской области:

- 5 исправительных колоний;

- 1 колония-поселение;

- 1 воспитательная колония;

- 2 следственных изолятора

- 3800 – столько человек содержатся в исправительных учреждениях;

- 3125 – столько осужденных в области, которые содержатся без изоляции от общества

- ¼ заключенных отбывает наказание во второй раз.