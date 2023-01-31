Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Гордеевском районе у местного жителя затопило участок. Он пожаловался в прокуратуру. Надзорное ведомство устроило проверку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что около одного из жилых домов по улице Юбилейной в Гордеевке находится водоем. После обильных осадков под водой оказываются земельный участок заявителя и часть улицы. При этом не оборудована система водоотведения излишних вод данного водоема.

- Главе администрации Гордеевского района внесли представление, - говорят в прокуратуре. – Ситуация на контроле в надзорном ведомстве.