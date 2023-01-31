В Брянске водителя, сбившего двух девочек на переходе, на два года отправили в тюрьму. 61-летний житель Брянского района стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 3 ноября прошлого года около шести часов вечера водитель автомобиля «Хендай Крета» ехал по улице Белорусской. Он сбил двух девочек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие получили тяжкий вред здоровью.

- Суд признал водителя виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Также его лишили на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также с виновного в пользу пострадавших взыскали компенсацию по 500 тысяч рублей каждой.

Приговор не вступил в законную силу.