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НовостиПроисшествия31 января 2023 9:16

В Брянске водителя, сбившего двух девочек на переходе. на два года отправили в тюрьму

Мужчина также заплатил по 500 тысяч рублей компенсации каждой пострадавшей
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске водителя, сбившего двух девочек на переходе, на два года отправили в тюрьму. 61-летний житель Брянского района стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 3 ноября прошлого года около шести часов вечера водитель автомобиля «Хендай Крета» ехал по улице Белорусской. Он сбил двух девочек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие получили тяжкий вред здоровью.

- Суд признал водителя виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Также его лишили на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также с виновного в пользу пострадавших взыскали компенсацию по 500 тысяч рублей каждой.

Приговор не вступил в законную силу.