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НовостиОбщество31 января 2023 8:06

В Брянск прибыл 29-й красный троллейбус

Дополнительно закупят еще 71 троллейбус
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянск прибыл 29-й красный троллейбус. Теперь в городском троллейбусном парке 29 машин. Среди них 14 саратовских троллейбусов марки «Адмирал» и 15 «Авангардов, произведенных АО «Торговый дом «Транс-Альфа». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

По инфраструктурному проекту приобретут еще 71 троллейбус. Также капитально отремонтируют больше 95 километров контактной сети и установят больше 350 опор.

В мэрии города напомнили о том, что МУП «БТУ» приглашает на работу водителей. Подробности можно узнать по телефонам: 64-68-43, 8-903-819-02-31.