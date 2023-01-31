Брянцев приглашают на концертную программу Neo rock & classic «Всё начинается с любви»

14 февраля в 19:00, в День всех влюблённых, Брянский городской камерный оркестр, под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна, приглашает всех в к/з «Дружба» на концертную программу Neo rock & classic «Всё начинается с любви».

Камерный оркестр в расширенном составе покажет всю свою универсальность, прозвучат самые известные мелодии от классического до рок-направления, а также инструментальные версии лучших романтических песен, ставших популярными за два десятилетия XXI века. Кроме того, даже известные классические произведения прозвучат совершенно по-новому, в рок-обработке! Электроинструменты прочно вошли в нашу жизнь. К тому же, за последние 20 лет стал очень популярен жанр «инструментальный кавер» или, другими словами, инструментальная кавер-версия известных музыкальных произведений самых разных направлений, чаще всего это вокальная и киномузыка. В данной концертной программе «инструментальные каверы» исполнят на электроинструментах сразу четыре солиста: Александр Иванов (электроскрипка) Анна Воробьёва (электроскрипка) Игорь Дорожкин (электровиолончель) Анни Садоян (электровиолончель).

Мы приглашаем всех на наш концерт, чтобы подарить яркие эмоции, отличное праздничное настроение, а главное, много замечательной музыки самых разных стилей! Никто не останется равнодушным.

Возрастная категория: 6+ Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно для оплаты билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой».

Билеты можно приобрести по ссылке: https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniy.. а также на официальном сайте www.filarmonia32.ru Справки по телефонам: +7 (4832) 74-57-04 +7 (920) 603-66-63.