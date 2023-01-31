В Брянске 55-летний мужчина угодил под колеса ГАЗели. ДТП произошло 30 января в пятом часу вечера на улице Пионерской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля ГАЗ -27055, двигаясь задним ходом по улице Пионерской со стороны улицы Калинина в направлении улицы Набережной, сбил 55-летнего мужчину, оказавшегося позади машины.

- В ДТП пешеход получил ссадины кистей рук, ушибы лица, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчине назначили лечение и отпустили домой.