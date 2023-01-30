В Брянской области в 2023 году приобретут 60 квартир для медиков

В Брянской области в 2023 году приобретут 60 квартир для медработников. Программа обеспечения медиков жильем работает в регионе с 2018 года. Из областного бюджета выделили один миллиард рублей на эти цели. За это время приобрели 305 квартир для врачей.

- Уже несколько лет у нас успешно работают областные программы поддержки и привлечения профессиональных кадров в здравоохранение, спорт, культуру, предусматривающие предоставление жилья специалистам, приезжающим в наш регион, - написал губернатор Александр Богомаз. - По условиям этих программ специалист получает жилье в собственность, отработав в Брянской области десять лет.

Несмотря на эти меры, в брянских медучреждениях уже несколько лет наблюдается кадровый дефицит. Это признают и в областном департаменте здравоохранения.

- К сожалению, в настоящее время существует проблема кадрового дефицита, - говорят в департаменте. - Для решения проблемы укомплектования медицинских организаций Брянской области врачебными кадрами проводится целевой набор в медицинские ВУЗы абитуриентов-выпускников школ Брянской области.

С 2021 года в Брянской области работает программа для поддержки тренеров для приезжающих из других регионов и Белоруссии. Уже купили 19 квартир, в этом году приобретут еще 26. За два года предоставили 11 квартир работникам культуры и искусства.