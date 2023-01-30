В Брянск пришел еще один красный троллейбус вологодского производства. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. Троллейбусный парк насчитывает 29 новых машин - 15 "Авангардов" из Вологды и 14 "Адмиралов" саратовского производства.

Последние взяли по программе льготного лизинга. По контракту прошлого года в Брянск должны были поставить 36 троллебусов "Авангард". Закупили их по цене 17 миллионов рублей за штуку. А теперь они продаются по 27 миллионов рублей. Именно поэтому предприятие всячекси затягивает поставки.

Но в горадминистрации решили не расторгать контракт. В прошлом году штрафы за срывы сроков поставки составили порядка 20 миллионов рублей.

- В рамках инфраструктурного проекта дополнительно будет закуплен еще 71 троллейбус. Кроме того, будет капитально отремонтировано более 95 км контактной сети, установлено более 350 опор, - говорят в горадминистрации.