Фото: Клицовская городская администрация.

В Клинцах простились с погибшим на Украине старшим лейтенантом Андреем Елисейкиным. Военнослужащий погиб 20 января при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

- От имени депутатов Брянской областной Думы, Клинцовского городского Совета народных депутатов, Клинцовской городской администрации выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким, коллегам и друзьям, - написали в Клинцовской городской администрации.

Андрей Елисейкин родился 9 мая 1994 года. Окончил седьмую школу в Клинцах. Потом учился в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Гражданская панихида прошла в понедельник, 30 января, в храме Александра Невского. Военнослужащего похоронили на кладбище в поселке Чемерна.