Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

В Брянске прокуратура принуждает мэрию отремонтировать переход на Полтиннике. На плачевное состояние подземного перехода в Советском районе на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Станке Димитрова надзорное ведомство обратило внимание еще в ноябре 2021 года во время совместной проверки с сотрудниками ГИБДД. Тогда сделали вывод о том, что Брянская городская администрация на протяжении нескольких лет не принимает меры по ремонту. В переходе разрушены лестницы и пандусы. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Прокуратура внесла представление в адрес главы Брянской городской администрации, затем было обращение в суд с исковым заявлением , в котором потребовала обязать администрацию отремонтировать пешеходный переход. Суд удовлетворил требования прокуратуры. До 31 декабря прошлого года администрацию обязали привести переход в надлежащее состояние.

- До настоящего времени администрация не приняла меры по его ремонту, в связи с чем прокуратурой истребован в суде исполнительный лист и направлен для принудительного исполнения решения суда в Межрайонное отделение судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Брянской области, - говорят в прокуратуре. - 25 января этого года завели исполнительное производство в отношении Брянской городской администрации.

Напомним, по этому поводу в адрес главы Брянской городской администрации надзорное ведомство и раньше вносило представление.