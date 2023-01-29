В Унечском районе нашли погибшей пропавшую пенсионерку

В Унечском районе нашли погибшей пропавшую 67-летняя пенсионерку. Об этом 29 января сообщили добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Женщина ушла из дома 26 января. Сначала родственники пытались найти ее самостоятельно. Утром 28 января заявка на поиск поступила на горячую линию волонтерам.

В тот же день га место, в село Найтоповичи отправились 19 поисковиков. Еще один экипаж присоединился к поиску чуть позже. В местном Доме культуры организовали оперативный штаб, куда стекалась информация о поиске.

К сожалению, пенсионерку нашли погибшей. Волонтеры выражают соболезнования родным и близким женщины.