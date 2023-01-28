Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 67-летнюю Людмилу Юнак. Женщина пропала 26 января в селе Найтоповичи Унечского района. С этого дня ее местонахождения неизвестно, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные с сединой, глаза каре-зеленые. Женщина была одета в темно-бордовую куртку, черные гетры, черные сапоги, синий платок. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-то знает о Людмиле Юнак, волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.